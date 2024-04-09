Психолог рассказал, что нужно сделать для внутреннего роста

Есть вопросы, ответы на которые станут ключами к тем дверям, за которыми находится ценное для внутреннего роста содержание, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Самонаблюдение позволяет уловить себя в моменте, в пресловутом „здесь и сейчас“. Какие я совершаю действия? Какие мысли вызывает тот или иной собеседник? Как мне хочется поступить? Значимость этих вопросов сложно переоценить. Ответы же на них станут ключами к тем дверям, за которыми находится ценное для внутреннего роста содержание», — сказал Хакимов.

Он добавил, что прояснение различных сторон поведения позволяет сформировать более целостную картину мира, в которой разнообразные ее аспекты интегрируются, сплавляются во что-то более осмысленное и единое, обретают собственное, неповторимое звучание.

«Как физически, так и психологически мы все разные, и это прекрасно. Для одного приоритетом будет карьерный рост, другому же счастье принесет крепкая семья и благополучие близких. Но у всех без исключения есть вещи, которые нельзя или не хочется изменить, и признание их неотъемлемой частью собственного „Я“ — один из шагов к гармонии и эффективности», — отметил психолог.