Психолог раскрыла, зачем люди тайно следят за бывшими в соцсетях

«В онлайн-сталкеры мы прежде всего идем для того, чтобы убедиться, что когда-то в отношениях с этим человеком мы поступили правильно. Условно — подтвердить себе состоятельность той позиции, которую когда-то выбрали. Для того чтобы психике закрыть все эти подвисающие вопросы, ей нужно пойти и убедиться в том, что, например, человек стал неуспешным», — сказала Гладких.

Она отметила, что здесь подключается еще история с конкуренцией. Нам важно не просто увидеть, что у другого человека кто-то там есть. Когда нам плохо, конечно, хочется убедиться в том, что ему там тоже не очень. И тогда мы приходим к истории обесценивания.

«То есть все, что у него есть, мы рассматриваем как бы под призмой вопросиков: „А так ли это на самом деле?“ „А, скорее всего, он просто выпендривается“, „На самом деле там ничего такого нет. Да это ему просто повезло“. И таким способом мы тоже пытаемся превознестись», — разъяснила специалист.

Гладких уточнила, что вопрос контроля тут тоже никуда не девается. Когда мы знаем, по каким причинам происходит то или иное событие и какие последствия потом эти выборы несут, тогда у нас появляется ощущение контроля.

«Ощущение, что в другой похожей ситуации мы можем как будто бы поступить уже более разумно, более правильно, более рационально. И это еще один компонент, который дает нам, с одной стороны, успокоение, а с другой, наоборот, — тревожность: надо посмотреть, а что там, а изменилось там или не изменилось, в лучшую сторону изменилось или в худшую», — заключила эксперт.

