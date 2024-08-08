Психолог раскрыла, почему бородачи сводят женщин с ума

Психолог Ольга Романив считает, что бородатые мужчины сводят женщин с ума, так как дамы видят в них опору. По ее словам, также такие молодые люди ассоциируются со стабильностью, сообщает портал «Узнай.ру» .

С точки зрения исторического контекста, представительницы прекрасного пола воспринимают парня с растительностью на лице как серьезного человека, отметила Романив.

«В разные эпохи борода была символом мудрости, власти или даже религиозности. Этот атрибут демонстрировал зрелость и ответственность мужчины», — объяснила специалист.

Романив обратила внимание, что юноши с бородой чувствуют себя более уверенно. Помимо этого, девушки убеждены, что с таким партнером они будут себя ощущать как за каменной стеной, добавила психолог.