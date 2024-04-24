Психолог Раменского комплексного центра стала финалистом кейс-чемпионата

Екатерина Залогина — психолог отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 комплексного центра «Раменский». Она приняла участие в психологическом кейс-чемпионате MITHRAS, проводимом факультетом психологии МГУ им. Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Это уникальный командный конкурс, в котором есть возможность на практике продемонстрировать свои таланты в области психологии, решить настоящие кейсы из разных психологических сфер: семейная психология, психодиагностика, нейропсихология и HR-консультирование.

«В команде нам предстояло решить настоящие кейсы из различных областей психологии, которые требовали не только имеющихся знаний, но и творческого подхода, способности неординарно мыслить. Ну и конечно, эффективного группового взаимодействия», — рассказала Екатерина о мероприятии.

В 2024 году в кейс-чемпионате приняли участие более 130 команд со всей России, а также из Беларуси и Казахстана. Команда «Психея-UNO» МосГУ, Москва, участником которой была Екатерина, прошла два отборочных этапа и стала финалистом чемпионата.

«Было сложно, но интересно. У нас отличная команда и общий командный дух, который помогал в испытаниях», — добавила Екатерина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.