Психолог Пуля объяснила, почему животным сочувствуют сильнее

Нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля заявила, что жестокость к животным вызывает более сильную реакцию из-за ощущения их беззащитности и особенностей работы эмпатии, сообщает Газета.ru .

Видеоролики с пострадавшими животными нередко вызывают более острую реакцию, чем новости о трагедиях с людьми. По словам Светланы Пули, это связано с эволюционными механизмами работы мозга.

«Это не значит, что вы бессердечный человек. Это значит, что ваш мозг работает по древним правилам», — подчеркнула специалист.

Эксперт привела пример британской кампании по сбору средств на спасение «Харрисона»: плакат с собакой собрал в разы больше пожертвований, чем аналогичный с человеком.

«Уровень сочувствия к младенцу, щенку и собаке оказался примерно одинаковым, а вот взрослый человек вызывал значительно меньше эмпатии. Вывод: дело не в виде, а в воспринимаемой беззащитности», — отметила Пуля.

По ее словам, младенцы и детеныши активируют «схему младенца» — большие глаза и мягкие черты вызывают желание заботиться. Домашние животные сохраняют эти черты во взрослом возрасте и воспринимаются как «вечные дети». Взрослый человек считается способным защитить себя, поэтому сочувствие к нему ниже.

Дополнительную роль играет «усталость от сострадания»: поток трагических новостей снижает эмоциональную реакцию. История конкретного животного воспринимается ярче, чем статистика.

Пуля подчеркнула, что эмпатия — ограниченный ресурс и зависит от контекста. Чтобы усилить сочувствие к людям, важно показывать их личные истории и уязвимость.

