Психолог призвала россиян осознать, что праздники нужны для отдыха

Клинический, практикующий психолог Юлия Королева считает, что стремление к проведению праздников с пользой стало характерной чертой современного общества. Однако чрезмерный акцент на продуктивности и результативности может лишить праздничные дни их основного смысла — момента единения и отдыха, сообщает «ФедералПресс» .

«Желание провести праздники с пользой может стать проблемой, потому что перевод каждого мгновения в полезный опыт порождает повышенные ожидания от самих себя и окружающих. Люди начинают чувствовать давление, стремясь постоянно совершенствоваться, изучать новое или достигать высоких результатов. Это ведет к постоянному ощущению неудовлетворенности и мешает отдохнуть», — уточнила психолог.

В данном случае свободное время воспринимается как упущенный шанс для личностного роста или достижения значимых успехов. Следовательно, люди стремятся максимально заполнить его деятельностью, часто пренебрегая собственными потребностями.

Как отмечает эксперт, наблюдая яркие фотографии времяпрепровождения друзей и знакомых в социальных сетях, люди начинают сравнивать себя с ними, что усиливает ощущение неполноценности и побуждает к копированию чужих моделей поведения. Попытки максимально использовать каждую минуту отпуска стирают грань между личной и профессиональной жизнью. Человек продолжает находиться в режиме постоянного совершенствования, забывая о необходимости полноценного восстановления.

Королева рекомендует осознать, что праздники предназначены в первую очередь для отдыха и наслаждения моментом. Необходимо ослабить контроль над каждой деталью свободного времени и позволить себе просто быть. Это предполагает отказ от требований постоянной продуктивности и разрешение себе бездействия, если это приносит удовлетворение.

Психолог советует ограничить время, проводимое в социальных сетях, сократить частоту проверки входящих сообщений и обновлений, избегать сравнения себя и своей жизни с чужими успехами.

«Создавайте планы, направленные исключительно на восстановление физических и душевных ресурсов. Включите в свое расписание время для чтения любимых книг, прогулок на свежем воздухе, встреч с друзьями и семьей, посещения культурных мероприятий, занятий спортом или хобби. Позаботьтесь о физическом состоянии, уделяя внимание правильному питанию, регулярному отдыху и физическим нагрузкам», — заключила психолог.

