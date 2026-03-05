Психолог предупредила о опасности при отказе от телефона на сутки

Полный отказ от телефона даже на один день может вызвать у человека сильную тревогу, связанную с ощущением потери контроля и безопасности, сообщила РИАМО клинический психолог Лилия Гладких.

«Если вы просто механически отключите телефон и останетесь наедине с собой, скорее всего, вы испытаете сильную тревогу. И дело не только в отсутствии рилсов. Телефон для современного человека — это еще и инструмент тотального контроля: за детьми, за родителями, за работой. Потеря этой связи переживается психикой как потеря безопасности», – рассказал Гладких.

Она отметила, что если эту тревогу пережить, дальше начнется самое ценное — сенсорная разгрузка и встреча с собой. Вы вдруг услышите свои мысли, почувствуете тело, вспомните, о чем давно не думали. Это возможность задать себе вопросы: «А что я? А кто я без постоянного отвлечения на внешний мир?».

«Особенно полезно убирать телефон в те моменты, когда вы с близкими. Уберите его подальше, чтобы он не лежал на видном месте. Тогда контакт с другим человеком становится ярче, живее, теплее. А по факту мы все к этому и стремимся — к близости и живому общению», – отметила психолог.

Гладких посоветовала не устраивать себе «сутки без гаджетов» как пытку, а начать с малого — убирать телефон во время ужина с семьей, во время прогулки, во время разговора с ребенком.

5 марта отмечается День выключенных гаджетов. В эту дату можно отдохнуть от телефона и компьютера, заодно проведя время с родными и близкими, а также заняться спортом или посвятить себя любимым хобби.

