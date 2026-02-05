Психолог предложила самый жесткий тест на взрослость

Настоящая проверка психологической зрелости не имеет отношения ни к возрасту, ни к доходу. Достаточно задать себе один жесткий вопрос: как вы будете выживать без родительских денег и жилья, сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«Практический способ проверить свою взрослость: задайте себе простой, но жесткий вопрос: „А что, если завтра моих родителей не станет? Как я буду выживать?“. Представьте, что родители не оставят вам жилье (оформят его на новую половинку, другого ребенка). 99,9% здоровых людей в этой ситуации не умрут — они найдут и жилье, и работу», — сказала Гладких.

Она отметила, что жизнь просто выбросит их на обочину самостоятельности и заставит повзрослеть.

«Если взрослый и физически здоровый человек позволяет себе оставаться в родительском гнезде и питаться ресурсом родителей — это стопроцентная инфантильность. О психологической взрослости в такой ситуации говорить не приходится, даже если родители „не вмешиваются“. Взрослость начинается с полной ответственности за свое выживание и свой выбор», — подчеркнула психолог.

