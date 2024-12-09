Психолог: правду о существовании Деда Мороза детям лучше узнавать в школе

Психолог Дугенцова: в возрасте до 7 лет привычно верить в Деда Мороза

Вера в Деда Мороза является значимой частью зимних праздников для детей. Однако наступает момент, когда они узнают правду о том, кто отвечает за подарки. Психолог Дарья Дугенцова объяснила, что в возрасте до 7 лет привычно верить в Деда Мороза, но с началом школьной жизни дети начинают задавать больше вопросов и, зачастую, приходят к истинному пониманию через общение со сверстниками, сообщает Life.ru .

Когда ребенок узнает правду, важно обсудить с ним это открыто. Специалист советует выделить время для разговора: признать его чувства и поддержать в этой ситуации.

«Говорите: „Да, тебе обидно, что так произошло. Давай с тобой разберемся. Хотелось поддержать тебя, хотелось, чтобы было волшебство в твоей жизни. Волшебство действительно существует в твоей жизни, в жизни любого человека в виде исполнения желаний, но немножечко по-другому, нежели это делает Дед Мороз“», — посоветовала психолог.

Это поможет сохранить доверие и показать, что настоящие чудеса остаются в жизни — они просто выглядят по-другому. Важнее всего — поддерживать откровенные отношения и объяснять, что волшебство всегда рядом.