Психолог посоветовала заранее начать менять режим дня у ребенка перед школой

Примерно за полторы-две недели до наступления осени родителям стоит начать менять режим дня ребенка. Это поможет ему легче войти в школьный ритм, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Александра Кузовкова.

«Примерно за полторы-две недели до начала осени меняйте режим дня. Это поможет ученику легче войти в динамичный школьный ритм, сохранять максимальную энергичность и хорошее настроение, когда начнутся занятия. Также еще до начала сентября следует трансформировать домашнее пространство из развлекательного в деловое: уберите с рабочего стола лишние предметы, гаджеты, отвлекающие рисунки», — сказала Кузовкова.

Она порекомендовала не ограничивать ребенка в его возможностях и создать ему условия для самостоятельных решений.

«Часть задач по подготовке к учебному году школьник может выполнить без вашего участия — выбрать новую настольную лампу, составить список необходимых канцелярских предметов или расписание дел на ближайшие сентябрьские недели. Предоставьте ребенку возможность увидеть результат своего выбора и почувствовать ответственность за него», — добавила психолог.

Кузовкова посоветовала подключаться, когда ребенок сам просит о помощи. Этих правил нужно придерживаться не только в августе.

«Уже сейчас обсудите с ребенком, какие кружки или секции он хочет посещать. Дайте ему возможность проявить себя не только в учебе, но и в других сферах. Он может стать спортсменом, художником или разработчиком компьютерных игр. Если вам не нравится выбор ребенка, не спешите давать категоричный отказ. Сперва выслушайте его мотивацию, затем выскажите ваши опасения. Важно разговаривать честно и открыто, чтобы понять друг друга», — подчеркнула специалист.

Психолог резюмировала, что после этого стоит найти альтернативу или компромисс, например, договориться посещать секцию в течение месяца, а затем обсудить результаты. Ребенок должен чувствовать поддержку и понимание родителя, даже если мнения расходятся.