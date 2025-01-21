Психолог посоветовала как можно чаще обнимать своего ребенка

Обнимать ребенка нужно как можно чаще и отпускать только тогда, когда он сам даст понять, что ему достаточно контакта, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Надежда Куликова.

21 января отмечается Международный день объятий. Праздник появился в США в 1986 году, а потом распространился по всему миру.

«Если с раннего возраста он (ребенок — ред.) любил частые объятия и телесный контакт и при этом в семье преобладает комфортная обстановка, малыш нормально развивался и был здоров, то, скорее всего, он воспринимает прикосновения как главное выражение любви и защиты. В этом случае не скупитесь на объятия! Обнимайте ребенка как можно чаще и отпускайте только тогда, когда он сам даст понять, что ему достаточно контакта», — сказала Куликова.

Она добавила, что, если поведение ребенка изменилось недавно и, помимо потребности в частых объятиях, наблюдаются другие изменения (в сне, питании или поведении), это может свидетельствовать о страхе или тревоге.

«В таком случае важно разобраться в причинах такого состояния. Поговорите о переживаниях, задайте открытые вопросы: „Что интересного произошло сегодня в саду/школе?“, „Во что вы сегодня играли с друзьями?“ или „Как прошел твой день?“. С детьми младшего возраста можно разыграть похожую ситуацию. Например, кукла Маша пошла в детский сад, и там воспитательница Лисичка очень громко ругала медвежат за то, что они долго ели кашу», — посоветовала психолог.

Как объяснить, что не все любят обниматься?

Куликова посоветовала объяснить ребенку, что не все любят обниматься. У каждого человека есть личные границы, вторгаться в которые невежливо. Для малышей можно в игровой форме показать, что у каждой игрушки есть своя территория.

«Можно разыграть сказку „Три медведя“, в которой каждый медведь заметил, что его вещами пользовались и за столом, и в спальне. Ребятам постарше покажите на собственном примере, как трепетно человек относится к своим вещам. Например, у бабушки есть любимая кружка, и ей не нравится, когда ее берет кто-то другой. Дедушка любит смотреть телевизор, сидя непременно в кресле, и, если кто-то займет его место, он расстроится», — привела пример она.

Специалист заключила, что точно так же важно учитывать желание человека получать телесный контакт. Следует договориться о том, что обнимать при встрече можно близких и родственников, а у приятелей лучше спросить, можно ли обнять. Если ребенок очень часто хочет обниматься — это необязательно повод для волнений.