Психолог Попова рассказала, как убедить ребенка учиться летом

Если учебный год для родителей и ребенка завершился не так успешно, как хотелось бы, за лето можно восполнить пробелы в знаниях. Чтобы убедить ребенка заниматься учебой летом, опишите ему возможные ситуации развития событий, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Марина Попова.

«Порассуждайте с ребенком, как могут развиваться события, если он «подтянет» за лето знания, и что может произойти, если он не сделает этого», – сказала Попова.

Она посоветовала описать, что произойдет. Например, знаний станет больше, учиться в следующем классе будет легче, отметки станут выше, поступить в вуз или колледж будет проще, появится больше времени для занятий по интересам. Если ребенок — выпускник, который спокойно воспринял низкие баллы на экзамене, потому что не планирует обучение в вузе, то можно предложить ему схему, описанную выше.

«Порассуждайте вместе с ним, какие варианты развития событий наиболее вероятны, если он продолжит обучение и получит профессию, и, если он этого не сделает. Рассмотрите вариант трудоустройства на ближайший год, возможно год перерыва в учебе — необходимая пауза для выпускника, чтобы определиться с решением относительно профессионального пути», – отметила психолог.

Попова подчеркнула, что важно записывать всю информацию. Тогда наглядно становятся видны плюсы и минусы каждого варианта. Свою позицию следует подкреплять аргументами, а точку зрения ребенка выслушивать с уважением.