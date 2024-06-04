Психолог Попова: после учебного года ребенку нужен обязательный отдых

Каждому ребенку нужно восстановить силы — это первый пункт в программе после окончания учебного года, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Марина Попова.

«Первый пункт — отдохнуть. Вашему ребенку нужно восстановить силы, ведь он учился весь год. Смена обстановки, свежий воздух, занятие любимым хобби — это важные составляющие эффективного отдыха. Он поможет переключить внимание на положительные стороны жизни, осознать, что со сложной ситуацией можно справиться», — сказала Попова.

Она добавила, что если речь идет о пробелах в знаниях или необходимости сдать академическую задолженность по предмету, нужно составить план действий и определить время, необходимое на выполнение каждого этапа.

«Можно спланировать, сколько раз в неделю и как долго ребенок будет заниматься, какие ресурсы он для этого будет использовать. В интернете есть онлайн-учебники, образовательные платформы, видеоуроки с объяснением разных тем по многим учебным предметам», — рассказала специалист.

Попова предположила, что, возможно, у ребенка есть друг-одноклассник, который готов помочь разобраться с непонятными темами. Эти знания станут для школьника фундаментом более успешной учебы в дальнейшем.

«Если ваш ребенок — выпускник, получивший невысокие баллы на экзамене, и их не хватает для поступления в выбранный вуз, то здесь тоже поможет детальный план действий. Изучите информацию в интернете и выясните, в какие вузы и на какие схожие специальности можно поступить с таким количеством баллов, в каких колледжах можно получить профессию», — порекомендовала психолог.