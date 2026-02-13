Психолог пояснила, почему брак по расчету может оказаться крепче, чем по любви

Психолог и сексолог Елена Перелыгина отметила, что подходить к браку следует с холодной головой: лишь одного чувства влюбленности оказывается недостаточно для долгих и крепких отношений, поскольку быт быстро уничтожает романтику, сообщает «Абзац» .

«Брак по расчету складывался намного лучше, нежели брак по любви, потому что любовь, к сожалению, терпит крах, сталкиваясь с бытовухой. А когда есть финансовая подушка — корабль как плыл, так и плывет», — подчеркнула специалист.

Она также добавила, что материальная опора становится критически важной в период, когда женщина становится матерью.

В то же время, по ее словам, полностью игнорировать эмоциональную сторону нельзя — необходимо соблюдать баланс. Без него возникает риск разрушения семьи и появления взаимного раздражения между партнерами.

