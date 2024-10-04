Психолог поделился советами по правильной поддержке близких

Портал «Узнай.ру» поделился советами, как правильно поддержать близкого человека в трудной ситуации. Эксперты рассказали, какие слова помогут в такой ситуации, а какие могут сделать еще больнее.

Находиться вместе и в горе, и в радости нужно уметь не только с семьей или второй половинкой, но и с друзьями и товарищами. Радоваться всегда легче, чем сопереживать и поддерживать, поэтому часто горе другого человека может приводить в ступор. Неважно какого масштаба проблема, человек всегда нуждается в поддержке.

Первое, но и одно из самого простого и главного, что можно сделать — вовлеченно слушать. Собеседник должен понимать, что вы слышите и понимаете его.

Второе — говорить. Здесь важно дать человеку выговориться, не перебивать, пока он сам не остановится. Эксперты советуют обещать своим визави, что все наладится, но ни в коем случае нельзя обесценивать чувства собеседника.

Отлично подойдет вариант сходить куда-то прогуляться, отвлечься, выразить благодарность за доверие или поделиться эмпатическими эмоциями.

«Поддерживающие фразы: ого, вижу, тебе и правда плохо, понимаю, это реально грустно/обидно/злит. Я бы тоже сильно разозлился, если бы со мной так поступили. Я на твоей стороне, ты всегда можешь на меня положиться. Обязательно скажи, если я что-то могу сделать. Я буду рад помочь или просто поддержать тебя», — перечислил психолог Платон Аверин.

Третье — попробовать тактильный контакт, но только в том случае, если он уместен. Можно использовать объятия, поглаживания, можно взять близкого за руку или, прижав к себе, покачать как ребенка.

Четвертое — предложить помощь. Стоит узнать, вдруг человеку будет легче с вашей помощью. Она может быть материальной, деятельной, а может быть и такое, что собеседнику достаточно вашего внимания и возможности выплеснуть эмоции.

Пятое — уважать чувства собеседника. Зачастую с людьми в состоянии стресса, а тем более депрессии тяжело общаться, но все равно следует сохранять терпение. Важно интересоваться о самочувствии товарища и после акта «спасения». Можно звонить, писать, однако если собеседник выбирает молчать — навязываться нежелательно.