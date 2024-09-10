Психолог перечислила способы борьбы с синдромом самозванца

Термина «синдром самозванца» как такового в психологии не существует, это, скорее, ярлык, который навешивают на людей, не отвечающих чьим-то ожиданиям. При этом состояние неуверенности в себе и своих силах способно испортить жизнь. Психолог Аполлинария Гаудиум в разговоре с РИАМО рассказала, как избавиться от так называемого синдрома самозванца.

Она объяснила, что у каждого синдрома должны быть определенные критерии, в случае же с синдромом самозванца они отсутствуют. Поэтому это, скорее, название не определенных черт личности, а реакций на некоторые ситуации. И в психологии до сих пор нет единого мнения насчет этого термина.

«Шаблонные ярлыки, особенно если они обладают свойствами яркой наклейки, часто становятся употребляемыми многими людьми. Поэтому вместо синдрома неудачника лучше использовать „чувство неуверенности“. Так понятнее и проще», — сказала Гаудиум.

По словам эксперта, люди, которым присуще это чувство, могут найти варианты это изменить, трансформировать, адаптировать или сделать это своей особенностью. Измениться поможет кто-то из близких — родственник, близкий друг, внимательный, авторитетный, опытный коллега, наставник. Они укажут на сильные стороны человека и своей поддержкой могут придать уверенности в себе.

В первую очередь следует определиться: на самом ли деле мешает нормально жить и общаться чувство неуверенности в себе. Важно понять, с чем связано чувство неуверенности. Второе — нужно решить, насколько это важно менять и как срочно необходимы изменения. За неуверенностью может скрываться такое качество, как детальность в мелочах, а это имеет другой смысл.

При этом, если неуверенность не мешает жить, можно оставить ее при себе. Если же «синдром самозванца» мешает, то важно определить в чем именно. Следующим шагом должно стать осознание, как можно получить выгоду из подобного чувства.

Кроме того, можно прибегать к практике визуализации. Представить, что получилось сделать что-то, что вызывает чувство неуверенности. Затем нужно придумать, чем себя побаловать за успех.

«Составьте список, что называется, „не отходя от кассы“, выберите самое простое и выполнимое — и сделайте это!» — посоветовала психолог.

Выполнение этих простых шагов снимет напряжение перед началом определенного процесса, который может вызывать затруднения. И так постепенно реально преодолеть неуверенность в себе, заключила Гаудиум.