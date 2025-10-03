Психолог перечислила правила правильного общения детей с учителями

От общения детей с учителями зависит не только успеваемость подростков, но и их самооценка. Психолог Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Игонина в разговоре с РИАМО перечислила правила, как родители могут помочь своим сыновьям и дочерям выстроить бесконфликтное общение со школьными педагогами.

Игонина отметила, что первый учитель во многом определяет дальнейшее отношение ребенка к школе. Успешное взаимодействие — это всегда диалог, а его основа — взаимное уважение. Если для педагога это профессиональный навык, то поведение ученика и его настрой на общение с учителями — это зона ответственности родителей.

Готовность к школе

«Частая причина напряженности с первых дней — неумение ребенка вести себя в классе. Разумеется, отношение к первоклашкам всегда особенное: учителя понимают природу неусидчивости, рассеянности, импульсивности и быстрой утомляемости. Однако совсем другое дело — чрезмерная избалованность и капризы ребенка, отсутствие какого-либо интереса к занятиям, отказ слушаться и выполнять требования, своеволие. Маленьким детям легче соблюдать одинаковые условия везде, чем понять, почему дома можно „баловаться“, а на уроке нет», — рассказала психолог.

Для подростков умение себя вести в классе тоже актуально. Они должны четко представлять, зачем и кому нужно закончить школу, а также как работать на уроке — и общаться с педагогом в том числе.

Правильный образ учителя

Главная задача родителей — это сформировать у ребенка уважительное отношение к педагогу. Учитель — это взрослый, к которому нельзя обращаться панибратски, как к другу семьи. Но и бояться его не нужно: школьник должен знать, что всегда может обратиться за помощью.

«Категорически недопустимо обсуждать при ребенке личные качества педагогов — их возраст, внешность или семейный статус. Это правило должно работать постоянно, даже если ребенка нет рядом», — добавила Игонина.

Связь

Игонина подчеркнула, что чтобы оставаться в курсе школьной жизни, мало ходить на родительские собрания. Специалист рекомендовала регулярно общаться с классным руководителем, а в случае трудностей — и со школьным психологом. Их взгляд со стороны часто помогает прояснить не только учебные, но и воспитательные моменты. Не спорьте с учителем при ребенке.

«Услышанное — не приговор, а повод уделить внимание проблеме. И никогда не используйте слова учителя как оружие против ребенка. Это верный способ разрушить доверительные отношения со всеми сразу», — сказала Игонина.

Решение конфликта

Если в школе назревает конфликт с учителями, то взрослым необходимо как можно быстрее, но тактично его решить, чтобы избежать последствий, которые в первую очередь затронут именно ребенка. Игонина рекомендовала начать решать конфликт с поиска причины его возникновения.

При этом крайне важно сохранять объективность, даже если ситуация кажется несправедливой.

«Встречаясь с педагогом, будьте на стороне ребенка, но не оправдывайте его очевидные промахи. Конструктивный диалог, уточняющие вопросы и спокойный тон — лучший пример для школьника, как можно постоять за себя, сохранив достоинство», — пояснила специалист.

Родитель — главный

Иногда родители предъявляют к школе завышенные требования, забывая об обязанностях семьи по отношению к школьнику. Именно домашняя атмосфера — главный фактор успешной учебы.

Игонина отметила, что благоприятный климат в семье, соблюдение режима, внимание, безусловная любовь и поддержка, вера в силы ребенка — это та база, на которой строится его желание и возможность учиться.

«Вы — главный специалист по воспитанию личности ребенка, а учителя — помощники в этом деле. Не перекладывайте на них свою ответственность. Лучше вместе подумать, что сделать для блага ученика. Есть мудрые слова: „Каждый человек — твой учитель“. Школьные годы — это первая и очень важная встреча с этим принципом. Помогите ребенку сделать общение с учителями приятным и полезным, а школьные воспоминания — светлыми», — заключила специалист.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или +7 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября, начиная с 1994 года. До этого праздник отмечали в первое воскресенье октября, поэтому дата каждый год менялась.

Всемирный день учителя берет начало с 1966 года, когда в Париже прошла специальная конференция о положении педагогов. Тогда представители ЮНЕСКО и МОТ подписали важный документ с рекомендациями о статусе учителей.

Официально праздновать этот день начали только в 1994 году. С тех пор дата 5 октября стала традиционной для чествования педагогов во многих странах мира. Впрочем, некоторые государства выбрали для празднования другие близкие даты. При планировании торжеств учитывается важный момент: они не должны совпадать с каникулами школьников — осенними в северном полушарии и весенними в южном.

