Психолог перечислила факторы, от которых зависит самооценка человека

Самооценка — это оценка собственных действий, качеств, чувств и достоинств, это важнейший психологический ресурс каждого человека. На нее часто влияет адекватное определение сильных сторон психики, рассказала РИАМО психолог, эксперт по типам восприятия информации Александра Ханжова.

По ее словам, достижение успеха напрямую зависит от того, как человек оценивает свои возможности и способности. Именно самооценка определяет способность с готовностью принимать жизненные вызовы. Повышение мотивации, ощущение контроля над собственной жизнью, позитивное мышление, — все это фундамент для достижения успеха, который строится на адекватной самооценке.

«На самооценку человека, а значит и на его способность к достижению успеха, влияют адекватное определение сильных сторон своей психики. По статистике, около 70% людей не могут сделать этого самостоятельно. Так мы и получаем неуверенных в себе специалистов. Также важно принятие своих слабых сторон. Огромное количество энергии тратится на прокачку способностей, которые заведомо не приведут к успеху. Логичнее и эффективнее потратить силы на развитие настоящих талантов», — заявила психолог.

Самооценка зависит и от ожиданий, которые возлагают на человека семья, родственники. Например, если в семье потомственных врачей родится человек, не способный держать в руке скальпель, то вероятность проблем с самооценкой у такого ребенка будет высока. Сказываются на уверенности в себе и ожидания социума.

«Мы рождаемся в определенных культурных и социальных условиях. Так, неловкий и рассеянный пастух из африканского племени, имеющий невероятные математические способности, будет испытывать постоянное давление и стресс, ведь его таланты не применимы в окружающем его обществе», — объяснила Ханжова.