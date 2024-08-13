Психолог-педагог Кузовкова: отцам не надо стесняться обнимать своих детей

Отцам также не нужно стесняться проявлять нежность по отношению к детям. Забота и тепло создают ощущение комфорта, безопасности и защиты, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова.

«Отцам не нужно стесняться проявлять нежность. Отцовская забота и тепло создают ощущение комфорта, безопасности и защиты. Это помогает детям чувствовать любовь и принятие родителей. Объятия помогают детям уменьшать стресс и тревогу, повышать самооценку и формировать глубокую эмоциональную связь со взрослыми», — сказала Кузовкова.

Она добавила, что регулярные объятия учат детей тактильно выражать любовь и заботу, что способствует развитию здоровых отношений с родителями в будущем.

«Важно помнить, что объятия должны быть добровольными и подходящими к ситуации. Всегда спрашивайте ребенка, хочет ли он вас обнять, уважайте его выбор. Не руководствуйтесь гендерными стереотипами и в равной степени уделяйте внимание и мальчикам, и девочкам», — посоветовала педагог-психолог.

Кузовкова уточнила, что мальчикам тоже нужны объятия. Некоторые родители считают, что нежность может их избаловать, сделать излишне чувствительными.

«Но ласка важна всем детям — она необходима для формирования эмоционального интеллекта, осознания собственных чувств, развития эмпатии. Окруженные любовью, дети растут более уверенными, обладают устойчивой психикой. Подрастая, мальчик сам начнет ограничивать телесные контакты», — разъяснила специалист.