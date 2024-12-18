Психолог ответила, почему мужчины не любят Новый год

По словам психолога Александры Миллер, многие российские мужчины не испытывают радости от празднования Нового года, воспринимая его как обязанность. В результате опроса Superjob выяснилось, что каждый десятый мужчина в России не любит этот праздник, сообщает Инфо24 .

Миллер отметила, что это может быть связано с социальным давлением, так как мужчины часто берут на себя ответственность за организацию праздника. Подарки, застолья и сюрпризы могут стать бременем, особенно когда ожидания не совпадают с реальностью, что приводит к стрессу и разочарованию.

Также психолог подчеркнула различия в восприятии праздника мужчинами и женщинами. Женщины чаще наполняют Новый год теплом и нежностью, тогда как мужчины могут видеть в нем лишь обязательства.

«У многих может быть негативный опыт: разводы, потери, тяжелые воспоминания, связанные с праздником. Все эти эмоции могут затмить радость от предвкушения нового года», — добавила психолог.

Миллер также указала на различие в приоритетах: для мужчин Новый год может ассоциироваться с шумным весельем и обязательствами, в то время как они предпочли бы более спокойный отдых.

Психолог рекомендовала помнить, что Новый год — это возможность для нового начала, и взаимопонимание между мужчинами и женщинами может сделать праздник более радостным.