Психолог ответил, почему взрослым детям не стоит жить с родителями

Как отметил специалист, все зависит от конкретной ситуации и положения в семье. Если мужчина не женат и живет с мамой, то их отношения перерастают в отношения мужа и жены без сексуальной составляющей, мама с сыном живут в одном доме выполняя определенные роли, и как правило это приводит к попыткам доминирования, разногласиям и ссорам.

Если же женщина без брака или же женщина с мужем живут в доме у родителей мужа, то это может привести к конкуренции и ревности, со стороны матери может проявляться желание сохранить контроль, что приводит к конфликтным ситуациям. Аналогично в случае, когда самостоятельный мужчина живет в доме с родителями жены, он может сталкиваться с сопротивлением со стороны родителей жены, которые считают себя главными в доме, но если мужчина ведомый, он может легко подстроиться под быт семьи и жить без проблем, но все зависит от характера самого мужчины и родителей его жены.

«Все это говорит о необходимости установления четких границ: семья должна быть самостоятельной, а личная жизнь — оставаться внутри семейных рамок без вмешательства третьих лиц», — уверен Лунюшин.

В заключение психолог рекомендовал жить отдельно от родителей, так как это поможет избежать конфликтных ситуаций с родителями и сохранить психологическое равновесие в семье.