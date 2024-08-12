Психолог Островская: в детском саду тоже действует «правило офисного костюма»

Для ребенка в детском саду действует правило, похожее на взрослое «правило офисного костюма», сообщила РИАМО педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская.

«Родителям полезно запомнить «правило офисного костюма»: проходив целый день в строгом образе и тесных туфлях, вечером человек стремится надеть свободную одежду и снять обувь. То же происходит с ребенком: вернувшись домой из сада, где нужно соблюдать правила поведения, он расслабляется и может пошалить», – сказала Островская.

Она добавила, что капризы – это нормально, и надо научиться реагировать на них более снисходительно. Важно понимать чувства ребенка.

«Как правило, первые посещения сада приходятся на период так называемого «кризиса трех лет», когда малыш старается показать самостоятельность при помощи крика и протеста. Продолжайте общаться с ребенком, даже если он капризничает. Попробуйте понять его чувства и эмоции», – посоветовала педагог-психолог.