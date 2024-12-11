Психолог Опалева указала на связь воспитания и сексуальной жизни человека

Через призму сексуальности и взаимодействие с партнером можно увидеть, как человек относится к деньгам. Это же поможет отследить, а главное — что-то сделать с финансовой составляющей жизни, заявила в разговоре с РИАМО практикующий мастер по работе с сознанием и подсознанием, причинно-следственными связями, психолог, автор курсов глубокой трансформации «Предназначение», «Отношения», «Исцеление» и «Новая реальность» Елена Опалева.

«Например, если я проявлен в сексе, нет блоков и зажимов, проявляю инициативу, не стесняюсь заявлять о своих желаниях, не боюсь, что откажут, то и в реализации я буду вести себя так же. Не будет страха заявлять о себе, а деньги — это проявленность. Главное — не бояться быть каким-то не таким для других, не бояться чужого мнения и осуждения. Этот страх преобладающий, и, как правило, в работе с клиентами он стоит на первом месте», — рассказала Опалева.

По словам психолога, страх быть отвергнутым формируется в детстве, когда родители холодно или обесценивающе относятся к поступкам своих дочерей и сыновей. Такое происходит, когда ребенок сделал какую-то поделку в детском саду, показал родителю, а в ответ получил отстраненную реакцию или критику — он травмируется. Во взрослой жизни такой ребенок не сможет проявлять истинные чувства из-за того, что снова может быть кем-то отвергнут.

Формирование сексуальности происходит от 3 до 6 лет, и в это же время формируется отношение к себе. Также складывается понимание, кого человек будет для себя выбирать в будущем: такого, как один из его родителей, или, наоборот, пойдет от обратного и будет выбирать противоположный типаж.

«Когда мы понимаем свою нужность/ненужность, тогда может сформироваться тревожность. И здесь очень важно, когда мы знакомимся с противоположным полом, держим ли дистанцию, постепенно приближаемся, или же впрыгиваем быстро в отношения, а потом разбираемся, зачем нам это и как я здесь оказался. Если плохо относились родители — отталкиваем. Если были сильно привязаны — выбираем себе такого же партнера. По психологическому портрету», — объяснила специалист связь воспитания со взрослой жизнью человека.

Опалева рассказала, чтобы у ребенка в будущем не было проблем с сексуальной жизнью, родители должны с ним разговаривать на эти темы. Обязательно нужно оберегать детей от того, чтобы они не видели и не слышали, как родители занимаются любовью.

«Очень важно ребенка от этого уберечь, ведь здесь образуются ментальные блоки, схемы, по которым люди двигаются или заваливаются в полярности, где секса нет или секс — это плохо, где за секс можно понести даже наказание», — заключила специалист.