Психолог объяснила, зачем люди рискуют жизнью, занимаясь экстримом

Психолог Майя Голубева объяснила, ради чего некоторые люди занимаются экстремальной деятельностью с риском для жизни — это потребность в сильных эмоциях и ощущении себя живым, сообщает RuNews24.ru .

«Экстремальные виды деятельности позволяют людям встретиться лицом к лицу со своими страхами, а также научиться их контролировать», — отметила Голубева.

По ее словам, преодоление собственных страхов повышает самооценку человека, придает силы. А если обстоятельства несут реальный риск, и человек их преодолевает, это дает ему чувство контроля над своей жизнью.

Для одних людей это способ уйти от проблем и вырваться из рутины, ощутить себя свободным, для других — это источник адреналина. Экстрим вызывает выброс этого гормона, что дает чувство эйфории, прилив сил и стимулирует организм на свершения, пояснила эксперт.

Психолог предупредила, что экстремальные занятия все-таки должны быть осознанными и безопасными.