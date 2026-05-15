Психолог объяснила рост разводов кризисом ценностей

Заведующая кафедрой Таврической духовной семинарии, кандидат психологических наук Таисия Данилова заявила, что до 80% браков в России распадаются из-за отсутствия у молодежи примеров здоровой семьи, сообщает «Крым 24» .

По словам эксперта, сегодня 70–80% браков в стране заканчиваются разводом. Данилова сослалась на данные ВЦИОМ, согласно которым 65–75% разводов инициируют женщины. Она подчеркнула, что проблема формировалась на протяжении десятилетий.

Специалист отметила, что у молодежи почти нет примеров устойчивых семейных отношений. Многие родители не смогли сохранить брак, а традиционные ценности — уважение, забота и ответственность — постепенно вытесняются искаженными трактовками свободы и ответственности.

«Если мы посмотрим на все то, что окружает современного молодого человека и где он берет формы, модели поведения, то это совершенно не традиционные ценности. И многие вещи, они извратились, они исказились», — подчеркнула Данилова.

По мнению эксперта, в таких условиях молодым людям сложнее создавать и сохранять семьи, что усиливает кризис института брака.

