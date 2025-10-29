Психолог объяснила, почему зумеры не ставят точки в конце предложений

Специалист рассказала о проблемах с общением у молодого поколения

Представители поколения Z (зумеры — ред.) испытывают беспокойство даже перед обычными телефонными разговорами. Детский и семейный психолог из Тюмени Галина Губайдуллина в беседе с «ФедералПресс» объяснила, почему молодые люди становятся все более замкнутыми и какие опасности это несет, а также почему они не ставят точки в конце предложений в сообщениях.

По словам эксперта, активное использование интернет-коммуникаций приводит к тому, что зумеры все чаще избегают живого общения. Специалист предупредила, что такая тенденция может иметь негативные последствия в перспективе, вплоть до полной утраты навыков межличностного взаимодействия в социуме.

Психолог также затронула вопрос о необходимости развития у нового поколения умения общаться вживую и причинах того, почему сами зумеры не придают этому значения. Она отметила, что молодежь старается избегать формальности в переписке, поэтому не использует точки в конце сообщений.

Представители поколения Z выросли в эпоху цифровых технологий и привыкли общаться преимущественно через переписки. Эксперты отмечают, что для поддержания живого диалога требуется особое умение устанавливать контакт и мгновенно реагировать на собеседника.

Разговор по телефону представляет собой непосредственное взаимодействие с человеком, что значительно труднее виртуальной переписки. В интернет-общении есть возможность обдумать ответ, правильно сформулировать мысль, откорректировать сообщение перед отправкой.

Специалист подчеркивает, что телефонные беседы — это навык, который формируется через практику. Чтобы его развить, молодым людям необходимо чаще взаимодействовать вживую и накапливать коммуникативный опыт.

