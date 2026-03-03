Психолог объяснила, почему женщины сильнее мужчин

Женская интуиция, над которой часто иронизируют мужчины, на самом деле имеет анатомическое обоснование: у женщин мозолистое тело мозга толще, а нейронных связей между полушариями на 30% больше. Это позволяет мгновенно интегрировать логику с эмоциями и считывать невербальные сигналы собеседника быстрее, чем это делает сознание. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

«Эволюция также подарила женщинам уникальную стрессоустойчивость. Если мужская реакция на угрозу — это адреналиновое „бей или беги“, то женская гормональная система выбрасывает коктейль с окситоцином, запуская стратегию „заботься и дружи“» — сказала Иванова.

Именно поэтому в критических ситуациях женщины чаще ищут социальную поддержку и компромиссы, гася конфликты, а не раздувая их.

«И, кстати, женщины биологически лучше слышат высокие частоты и различают оттенки цветов — древний навык, помогавший слышать плач ребенка и находить спелые плоды в листве», — добавила психолог.

