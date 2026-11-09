Психолог объяснила, почему скидки подталкивают к ненужным покупкам

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за декабрь 2025 года, 63% россиян хотя бы раз совершали импульсивные покупки — на 6 процентных пунктов больше, чем четырьмя годами ранее. Порадовать себя хотели 49% опрошенных, привлекательная цена мотивировала 29%, желание попробовать новое — 16%.

По словам Солопановой, скидки создают ощущение победы, а ограниченные предложения заставляют спешить с решением. Удовольствие приносит и сам поиск выгодной цены.

«Если мы видим вещь за 15 тысяч, а потом за 4 тысячи, то воспринимаем покупку как экономию 11 тысяч. Хотя в действительности мы потратили 4 тысячи, которые могли оставить себе. Более того, если вещь нам не нужна, мы вообще ничего не сэкономили», — пояснила Солопанова.

После покупки эмоции стихают, и человек может пожалеть о тратах. Эксперименты исследователей Мичиганского университета показали: самостоятельный выбор уменьшает грусть благодаря ощущению контроля, но не помогает справиться со злостью.

Психолог советует до оплаты оценить, нужна ли вещь без скидки и будет ли она полезна. Если покупки стали главным способом заглушить неприятные чувства, стоит разобраться в причинах этих переживаний.

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