Психолог объяснила, почему штрафы для родителей шумных детей не помогут

Конфликт вокруг детского крика — это столкновение незрелой психики с истощенной нервной системой общества. Граница между «это просто ребенок» и нарушением чужих границ пролегает там, где заканчивается включенность взрослого. Об этом РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

«Ребенок действительно имеет право на истерику, его мозг еще не умеет справляться с перегрузом. Но окружающие не обязаны это терпеть», — сказала психолог.

Задача родителя — не игнорировать проблему, прикрываясь возрастом, а контейнировать (способность человека выдерживать, принимать и перерабатывать эмоциональные переживания — ред.) эмоции малыша, минимизируя дискомфорт для остальных: выйти из зала, сменить обстановку.

«Штрафы за шум — тупиковый путь. Они лишь взвинтят тревогу у родителей, а тревожный взрослый физически не способен успокоить ребенка. Решение кроется в организации среды. Разделение кафе или вагонов на семейные и зоны без детей — не дискриминация, а здоровая социальная гигиена. Бизнес имеет полное право создавать территории тишины, ведь уважение к детству не должно отменять базового права других людей на личные границы и покой», — добавила Зуева.

