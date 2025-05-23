Психолог объяснила, почему россиянам после 30 лет сложно заводить друзей

После 30 лет многие россияне замечают, что завести новых друзей становится гораздо труднее. Школьные и университетские приятели постепенно отдаляются, коллеги по работе редко переходят в категорию близких людей, а свободного времени на социализацию почти не остается. Психолог, семейный психолог, коуч Мария Долгих в разговоре с РИАМО рассказала, почему так происходит и что нужно делать, чтобы друзья во взрослом возрасте все-таки были.

Трудности в дружбе в возрасте после 30 лет связаны не только с занятостью или нежеланием людей общаться, а с тем, что такой контакт требует определенных усилий. В детстве и юности дружба формируется почти автоматически: школа, университет, кружки создают среду, где люди постоянно взаимодействуют. Исследование Дэнни Опуха (Dunbar’s Number) показывает, что у человека в среднем есть пять близких друзей, но в молодости этот круг формируется легче из-за частых контактов. После 30 лет социальные структуры меняются: работа, семья, быт сокращают возможности для спонтанного общения.

Почему людям сложно дружить?

«Психолог Эрик Эриксон говорил, что в юности человек активно ищет себя, пробует разные роли, а значит — охотнее заводит связи. После 30 личность становится более стабильной, и люди предпочитают общаться только с теми, кто соответствует их ценностям. Исследование университета Канзаса (2020) показало: чтобы превратить знакомого в друга после 30, нужно не менее 50 часов общения, а для близкой дружбы — 200 часов», — пояснила Мария Долгих.

С возрастом россияне начинают меньше доверять новым людям, так как уже могут опираться на ранее полученный опыт предательств и разочарований. Психика старается защитить человека от новых травм, поэтому побуждает к тому, чтобы держать дистанцию.

«После 30 лет у многих уже семьи, дети, развитая карьера — эмоциональные ресурсы человека истощаются. Исследование Journal of Social and Personal Relationships (2018) показало, что взрослые люди чаще отказываются от новых знакомств, просто потому что не хотят тратить энергию», — добавила психолог.

Как все-таки заводить друзей после 30?

С возрастом дружба не возникает сама собой — приходится прикладывать осознанные усилия. Однако хорошая новость в том, что нейропластичность мозга сохраняется всю жизнь, а, значит, новые социальные связи возможны в любом возрасте.

Чтобы меньше сталкиваться с чувством одиночества, после 30 лет следует чаще соглашаться на «необязательные» встречи: корпоративы, дни рождения друзей, прогулки и другие встречи. Еще одним шагом является проявление инициативы. Например, можно предложить совместную пробежку коллеге, с которым обычно обсуждаете только работу.

Дружба крепнет при регулярных, предсказуемых встречах. Например, еженедельные обеды или совместные тренировки. Можно совместно создать объединяющие традиции.

«Психолог Брене Браун подчеркивает: близость рождается, когда мы делимся чем-то личным. Но после 30 важно делать это постепенно. Идеально, если на первой встрече вы будете обсуждать нейтральные темы типа кино и спорта. На третьей добавьте легкие личные истории: „Я в детстве боялся собак, поэтому завел мопса“. После пяти встреч обсуждайте ценности, как вы относитесь к тому или иному вектору жизни», — добавила Долгих.

Психолог советует пересмотреть подход к отказам. После 30 лет люди часто отказываются от общения из-за страха отвержения. В таком случае можно напомнить себе, если человек не отвечает на инициативу взаимностью, это чаще связано с его занятостью, а не с тем, кто предложил какую-то активность. Большинство взрослых жалеют, что не поддержали новое знакомство из-за стеснения.

«Дружба после 30 требует осознанности, но подчиняется тем же законам, что и в юности — просто теперь вам нужно немного больше терпения и стратегии. Начните с малого: сегодня напишите тому самому „приятному знакомому“, с которым давно хотели сходить на кофе», — добавила специалист.