Психолог объяснила, почему ребенок может рисовать один и тот же рисунок

Если ребенок упорно возвращается к одной и той же теме в рисунках, значит, она для него особо значима, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.

«Содержание рисунка может рассказать о том, что занимает мысли ребенка, о его интересах и предпочтениях. Обратите внимание на повторяющиеся сюжеты — позитивные и негативные. Если ребенок упорно возвращается к одной и той же теме, значит, она для него особо значима. Вместе обсудите рисунок, попросите ребенка рассказать, что он изобразил, кто на картинке, какой у персонажа характер», — сказала Матвеева.

Она добавила, что, возможно, повторение сюжета обусловлено тем, что ребенок не умеет по-другому или не хочет отходить от шаблона из-за страха допустить ошибку.

«В этом случае предложите сыграть в игру, которая поможет преодолеть страх. Попросите ребенка нарисовать несколько случайных линий, точек и каракулей, а затем превратите их в небольшие зарисовки. Потом поменяйтесь ролями — теперь каракули рисуете вы, а ребенок дорисовывает их в картинку», — предложила психолог.

По словам Матвеевой, помимо сюжета, взрослый может обратить внимание на процесс создания рисунка. Иногда ребенок стирает и перерисовывает снова и снова деталь, которая ему кажется неудачной.

«В некоторых случаях это сопровождается эмоционально окрашенными комментариями: „У меня ничего не получается!“, „Уйди, ты мне мешаешь, не смотри!“ или порванными работами. Если вы замечали подобное поведение, помогите ребенку пережить „неудачу“. Предложите сделать глубокий вдох и выдох, а затем попробовать нарисовать новую линию поверх старой, более медленно», — посоветовала специалист.

Или стоит обнять ребенка и сказать, что это нормально, когда что-то не получается, продолжила Матвеева.

«Только после того как ребенок успокоится, вы можете попросить его рассказать, с чем связана такая реакция. Если такие эпизоды происходят регулярно, стоит рассмотреть возможность консультации психолога», — заключила эксперт.