Психолог объяснила, почему мы больше доверяем людям с питомцами

Психолог Надежда Пожарова объяснила, почему общение с собаками делает нас спокойнее и вызывает больше доверия. Дело в окситоцине — гормоне «любви», который вырабатывается при контакте с питомцем, сообщила пресс-служба Fix Price.

При взаимодействии с собакой мозг выделяет окситоцин, что мгновенно считывается окружающими на невербальном уровне. Человек выглядит более расслабленным и открытым.

«У человека, который недавно играл с собакой, уровень окситоцина может достигать почти 100 пг/мл, что позволяет ему быть более расслабленным, открытым <…>. Это подсознательно считывается другими людьми, так как мы эволюционно научены распознавать состояние „безопасности“ у собеседника», — сказала Пожарова.

20 марта волонтеры компании в рамках проекта «Вместе для добрых дел» посетили зооприют в Химках и изучили эффект на практике. Опыт показал: время с собаками повышает способность находить общий язык.

«Если у человека нет возможности завести собственную собаку, то можно попробовать участвовать в волонтерских акциях помощи приютам для животных», — сказала руководитель пресс-службы Fix Price Екатерина Макурина.