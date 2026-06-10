Психолог объяснила, почему мужчины становятся холодными в отношениях

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Психолог Миллер: без уважения мужчина может стать холодным и раздражительным

Психолог Александра Миллер назвала уважение и принятие главными эмоциональными потребностями мужчин в отношениях. Без них партнер может становиться холодным и раздражительным, сообщает NEWS.ru

Женщины ошибочно считают мужчин «скалой» без эмоциональных потребностей. Миллер отметила, что партнеру важно слышать от близкого человека поддержку и веру в его силы.

«Ты справляешься. Я в тебя верю», — привела пример психолог.

Она подчеркнула, что мужчинам нужны простые комплименты и обратная связь, основанная на похвале. Если партнер перестает чувствовать уважение, он может замкнуться, уйти в молчание или сарказм.

Миллер назвала разрушительной ошибкой отказ от ответственности и разговоров по душам. По ее словам, партнерше сложно понять переживания без прямого разговора, поэтому о нехватке тепла нужно говорить честно.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что женщины иногда притворяются «глупышками» на свиданиях, чтобы избежать ответственности.

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