Психолог объяснила, почему мужчины не хотят разговаривать на выходных

Мужчины и женщины по-разному переживают усталость. Это часто становится причиной конфликтов в праздники и выходные, сообщила РИАМО клинический и семейный психолог Лилия Гладких.

«В состоянии утомления мужчина блокирует функции логического, стратегического мышления и речевые зоны. Им нужна перезагрузка. Когда появляется возможность отдохнуть, мужчина уходит от разговоров и от необходимости мыслить», — сказала Гладких.

Она добавила, что женщина, которая рядом в праздничные дни, требует вовлечения в эмоции, рассуждений, разговоров, а мужчине это категорически не нужно. Поэтому в выходные он уходит в себя, в телефон, в работу — лишь бы не трогали.

«Центры утомляемости у мужчин и женщин разные. Женщина в утомлении не может принимать много социума, ей нужно сокращение взаимодействия. Но при этом она нуждается в подпитке словами, добрых объятиях, понимании ее состояния. А мужчина в той же ситуации не может поддержать, не может вникнуть, не может прочувствовать — потому что он тоже хочет отдыхать, но по-своему», — пояснила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.