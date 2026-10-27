Психолог объяснила, как защитить послушных детей от мошенников

Детский и семейный психолог Наталья Наумова посоветовала родителям учить детей самостоятельности и строить с ними доверительные отношения: это поможет противостоять аферистам, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Наумовой, особенно уязвимы послушные дети, привыкшие безоговорочно доверять взрослым. Они могут подчиниться незнакомцу, который говорит уверенно и представляется сотрудником полиции, Федеральной службы безопасности или банка.

Мошенники используют страх ребенка перед реакцией родителей: угрожают проблемами и требуют молчать. Психолог пояснила, что дети боятся потерять любовь и доверие близких больше, чем деньги. Поэтому взрослым важно дать понять: за ошибкой последует помощь, а не наказание.

Наумова рекомендовала отказаться от принуждения и учить ребенка иметь свое мнение, аргументировать его и понимать смысл собственных действий. Одних запретов недостаточно: невозможно составить алгоритм на все случаи жизни.

«Только ребенок, который знает, что его любят любым, и который умеет ориентироваться на свои собственные ощущения и факты, сможет вовремя почувствовать подвох и положить трубку», — заключила Наумова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.