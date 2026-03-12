Психолог объяснила, как выстроить здоровые отношения с соцсетями

Психолог Иншина: если ваш подросток сидит в TikTok по ночам — это не диагноз

Клинический психолог Лидия Иншина заявила, что соцсети сами по себе не вызывают зависимость, а лишь усиливают уже существующие тревоги и особенности личности, сообщает RuNews24.ru .

По словам эксперта, люди часто жалуются на «зависимость» от смартфона, однако за этим нередко скрываются усталость, тревога, нехватка поддержки или проблемы на работе. Соцсети в таком случае становятся способом отвлечения, а не причиной состояния.

«Если ваш подросток сидит в TikTok по ночам — это не диагноз. Ученые ТюмГУ предлагают вообще забыть термин „зависимость от соцсетей“. А исследование 6 тысяч близнецов показало: гены влияют на наши цифровые привычки сильнее, чем сами соцсети», — отметила Иншина.

Она пояснила, что до 72% различий в использовании соцсетей связаны с генетическими факторами, а связь между временем онлайн и психическим благополучием минимальна. Соцсети выступают триггером, а не первопричиной тревожности.

Эксперт считает, что запреты не решают проблему. В качестве альтернативы она предложила пять шагов: развивать критическое мышление, поощрять активное творчество вместо пассивного скроллинга, обращать внимание на эмоции во время использования, учитывать индивидуальные особенности и не демонизировать цифровые платформы.

«Гены имеют значение. Но выбор — всегда за нами», — подчеркнула психолог, добавив, что проблемное использование — это симптом, а не самостоятельная болезнь.

