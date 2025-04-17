Психолог объяснила, как правильно подходить к исполнению целей

«У каждой цели должна быть конкретность фраза „Я хочу“ звучит весьма неопределенно. „Я сделаю вот так, и тогда получу вот это“ — уже конкретика, обозначающая и цель, и способ ее достижения, и желаемый результат. Также для понимания приближения к цели нужно точно оценивать выполнение намеченных задач. „Я коплю на отдых“ мало что говорит об уже полученных результатах. „Я уже накопил половину нужной суммы“ сообщает о том, что сделано, а также может служить поводом для внесения изменений в ход действий», — сказала Игонина.

Она добавила, что поставленные задачи должны соответствовать имеющимся возможностям и обстоятельствам. Например, человек со слабым зрением, мечтающий о небе, вряд ли станет пилотом. Однако в подобном случае можно скорректировать свою мечту, и работать в аэропорту — но на другой должности.

«Бывает так, что мечта перестает быть жизненно важной, но мы как бы автоматически продолжаем мечтать о том, что давно потеряло для нас смысл. Подумайте, точно ли вы еще планируете совершить путешествие вокруг света за 80 дней, как сильно хотели в детстве? Скорее, если вы так любите поездки, цель преобразовалась в проведение отпусков в разных уголках мира», — отметила психолог.

По мнению Игониной, каждая задача должна иметь четкие сроки выполнения — это помогает избежать «вечного» приближения к мечте и создания иллюзии деятельности. Без сохранения определенного темпа получения явных результатов очень просто утратить желание достичь успеха, а саму цель посчитать ненужной.