Психолог объяснил, почему в XXI веке люди продолжают верить в астрологию и теории заговоров

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс высказался о людях, которые верят в астрологию и применяют эти убеждения в повседневной жизни. О том, что заставляет человека быть сторонником теорий заговора и гороскопов, специалист рассказал Общественной Службе Новостей .

По словам Хорса, астрология, нумерология, тарология и другие подобные «логии» на самом деле являются не науками, а скорее религиозными культами. Он отмечает, что люди, которые серьезно верят в эти практики, часто стремятся снять с себя ответственность за свою жизнь, чтобы в случае неудач можно было списать все на то, что звезды так расположились. Часто можно услышать фразу: «Я просто следовал советам, не моя вина».

Говоря о конспирологических теориях, Хорс указал на то, что в них склонны верить крайне категоричные люди.

«Взрослый человек со зрелым мышлением не будет утверждать и доказывать, существуют ли рептилоиды или нет. В повседневной жизни у нас нет доказательств ни в пользу, ни против таких теорий, и мало кому хочется тратить время и энергию на их изучение», — пояснил эксперт.

Хорс также обратил внимание, что и некоторые сторонники научной точки зрения тоже могут проявлять ряд черт, схожих с адептами конспирологии. К примеру, они могут быть категоричными и непреклонными в своих убеждениях, отвергая любые альтернативные точки зрения. Это может быть связано с тем, что человеку комфортно находиться в зоне своих установок и не желать менять свое мировоззрение, пояснил Хорс.