Психолог объяснил, почему россияне верят в леших, домовых и духов

Люди, живущие в нестабильной обстановке, склонны ударяться в мистицизм: веру в домовых и прочих духов. Такую реакцию можно сравнить с детской, рассказал РИАМО психолог, кандидат педагогических наук, доцент Павел Решетов.

С наступлением весны Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты интересного опроса. Согласно его данным, около половины россиян верят в существование домового, одна треть — в лешего.

Исследователи отмечают, что наибольшим доверием у наших сограждан пользуются сказочные и фольклорные духи-покровители. Эти мистические персонажи по легендам, оберегают и наставляют смертных. Вот только удивляет, что люди в XXI веке продолжают верить в сверхъестественное или не исключают его существование.

«Вера людей в различные духи, божества, леших, русалок, это говорит о том, что у них развито мистическое мышление. Причина этого с точки зрения психологии и психотерапии состоит в том, что человек чувствует себя уязвленным, и он включает механизм гиперкомпенсации того, что происходит. То есть он проводит своеобразную атаку на проблему в виде вот таких обращений к духам и мистическим существам», — рассказал Решетов.

Чем более нестабильная ситуация в мире или в стране, тем больше поднимается уровень мистицизма среди людей. По словам психолога, вера в мистическое — это проявление детских эмоций, а взрослые буквально «утекают» в остры ситуациях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.