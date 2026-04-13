Психолог объяснил, почему люди часто «очеловечивают» собак и кошек

В настоящее время все чаще домашние питомцы становятся «детьми» для своих хозяев. Россияне заботятся о кошках и собаках так, как будто те действительно являются их дочерьми или сыновьями. В разговоре с РИАМО психолог, психодраматерапевт, ректор Академии позитивной психотерапии Николай Разыграев рассказал, что «очеловечивание» животных может быть симптомом психологических и социальных процессов, часто скрывающих отказ выполнять традиционные социальные роли.

Причины «очеловечивания» питомцев

«Как практикующий психотерапевт, я все чаще сталкиваюсь с этим феноменом и в работе с клиентами. За трендом стоят не только модное веяние и вездесущий маркетинг, но и психологические аспекты. Одной из причин является сублимация материнства. Часто в современном обществе я наблюдаю клиентов, которые под давлением социума не могут себе признаться в том, что хотят стать матерью: „С кем мне становиться матерью, ну не с „этим“ же? Да и не надо оно мне?». Однако вытесненные потребности все равно находят способы проявляться, и вот на руках вместо младенцев появляются собаки-„дрожалки» с дюжиной панталонов и регулярными визитами к грумеру», — рассказал Разыграев.

Рост одиночества в обществе формирует спрос на подобные формы эмоциональной компенсации, а индустрия товаров для животных активно этот спрос поддерживает.

По словам специалиста, животное может быть безопасным объектом привязанности, но не может быть субъектом отношений. Не случайно в массовой культуре существует образ человека, полностью замкнувшегося на домашних животных. Часто это дорога в один конец. Социальные навыки — это не велосипед, на который сел и поехал спустя много лет отсутствия практики, они разрушаются и потом с большим трудом восстанавливаются в ходе терапевтической работы.

«В отдельных случаях очеловечивание животного несет в себе элемент созависимости: я лучше знаю, что тебе нужно. Гиперопека над животным может быть элементом слияния — за выполнением человеческих ритуалов (празднования дней рождений с „гостями“, детские коляски для здоровых собак) часто стоит механизм проективного переноса, в котором человек пытается воплотить свои нереализованные потребности (в заботе, принятии, социальном статусе)», — добавил специалист.

Случай из практики

В практике Разыграев встречал случаи, когда человек говорил, что питомец для него важнее, чем люди в доме. При глубинном исследовании выяснялось, что это единственное существо, которое «всегда довольно», а в человеческих отношениях такого не бывает. Можно ли назвать такую форму замещения инфантильной? И да, и нет. Если речь идет об уходе от ответственности и отказе от сложных человеческих отношений — это действительно напоминает инфантилизацию. Если же это просто забота о питомце, то в этом нет проблемы. Важно, чтобы животное не становилось заменой человеческой близости.

«Животные хоть и не люди, но у них есть психика и чувства. Моя кошка Скрипка пережила тяжелейшую депрессию и была на грани гибели, просто потому что в доме появилась другая кошка. Я водил ее к врачу, и она пила антидепрессанты, которые часто пьют мои клиенты. В этом случае это не очеловечивание, а забота о здоровье животного, хотя кто-то мог бы сказать, что кошка на антидепрессантах — это нонсенс», — добавил психолог.

Там, где нет риска быть отвергнутым, человек иногда начинает отвергать саму сложность человеческого общества. Любовь к животным сама по себе естественна и здорова. Проблема возникает тогда, когда животное становится заменой человеческих отношений, а не их частью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.