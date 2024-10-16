Психолог объяснил, как ужиться большой семьей в одном доме

Если несколько поколений членов семьи живут вместе, решать разногласия нужно через диалог и умение идти на компромиссы, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения столицы Денис Хакимов.

«У каждого человека свои взгляды, привычки и интересы. Но, когда он живет вместе с другими людьми, порой могут возникать различные споры, недопонимания, конфликтные ситуации. Это вполне естественно, ведь каждый член семьи обладает собственным уникальным мировоззрением, которое не всегда совпадает с позицией других», — сказал Хакимов.

Он добавил, что без открытого выражения мыслей и чувств донести свою позицию не получится.

«Разговор важен для обмена информацией и мнениями в самых разных ситуациях. Если есть недовольство, то необходимо научиться в ясной и доступной форме, без обвинений и криков объяснять свою позицию. Именно корректное и уважительное общение укрепит семейные узы», — подчеркнул психолог.

По мнению Хакимова, хорошим решением будет разделение обязанностей. Кто и что делает? В какие дни и часы? Бабушки и дедушки могут погулять с внуками или помочь сделать уроки, пока родители на работе.

«Сюда же относятся походы в магазин, уборка или вынос мусора. К посильным обязанностям полезно приобщать и ребенка — так он научится дисциплине, ответственности, самостоятельности, планированию своего времени. Главное — соблюдать установленный распорядок, чтобы дела вошли в привычку», — отметил специалист.