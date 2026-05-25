Психолог объяснил, как говорить с детьми об их рождении

Публикация фото беременной супруги бойца Александра Шлеменко вызвала споры в соцсетях Омска. Психолог Наталья Целевич пояснила, как корректно обсуждать с детьми тему рождения, сообщает gorod55.ru .

Омский боец Александр Шлеменко готовится стать отцом в шестой раз. Его супруга Алена в день рождения мужа опубликовала семейные снимки и написала: «1+1=8. Люблю без громких слов. Тихо. Твердо. Уверенно».

После того как фотография беременной женщины появилась в омских пабликах, в комментариях разгорелась дискуссия. Часть пользователей сочла такие кадры неуместными.

«Вас вообще-то смотрят дети», — заявил один из подписчиков.

Он добавил, что дети «до определенного возраста думают, что младенцев находят в капусте», и подобные публикации якобы разрушают эту версию.

Редакция обратилась к психологу за разъяснением, как правильно говорить с детьми о рождении. Специалист отметила, что тема не должна быть табуированной, а объяснения стоит подбирать с учетом возраста ребенка. По словам Натальи Целевич, открытый и спокойный разговор помогает избежать мифов и формирует здоровое отношение к телу и семье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.