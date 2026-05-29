Психолог объяснил, где заканчивается любовь и начинается преследование

Слежка, угрозы, навязчивые сообщения и попытки контролировать бывшего партнера после расставания не имеют ничего общего с романтическими чувствами и могут быть признаками опасного поведения. Об этом РИАМО рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Первое, что нужно понять: слежка, угрозы и преследование бывшего партнера — это уже не бурная любовь, это зона риска насилия. Это повторяющиеся нежелательные действия, которые вызывают страх или опасения за свою безопасность со стороны бывшего или нынешнего интимного партнера. И это важно понимать», — сказал Ягудин.

Он отметил, что мысли о причинении вреда себе или другим требуют немедленного обращения за помощью.

«Особенно если они сочетаются с яростью, безнадежностью и невыносимой душевной болью. Это уже красные флаги кризиса. Это, по сути, территория психиатрии. Нужно обращаться к специалисту и не ждать, что все закончится само собой. Если это есть у вашего партнера, здесь невозможно чего-то добиться словами или что-то объяснить. Очень важно снять романтическую оболочку с ситуации», — подчеркнул психолог.

Ягудин уточнил, что, когда после расставания человек угрожает, следит, устраивает истерики, пишет сотни сообщений, приезжает к дому, контролирует соцсети и все остальное — это уже не про сильную любовь. Это состояние, в котором привязанность превращается в угрозу.

