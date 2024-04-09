Психолог назвала стоп-фразы в общении с пожилыми родственниками

В общении с родственниками старшего возраста нельзя винить их в том, что они могут повторяться, пытаются оказать помощь, или в том, что они часто звонят, чтобы узнать, как дела. Об этом сообщила РИАМО медицинский психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник.

Она назвала стоп-фразы, которые нельзя использовать в общении с пожилыми родственниками.

«Одна из первых фраз: „Сколько можно слушать одно и то же?“ Нередко бывают ситуации, когда пожилые родственники повторяют свои мысли несколько раз. Причины такого поведения могут быть разными. Возможно человек просто забыл, что уже поднимал эту тему, или считает, что его недостаточно внимательно выслушали, недопоняли», — сказала Зеляник.

Она добавила, что в этой ситуации нельзя раздражаться. Лучше согласиться со своим близким, дать понять, что он услышан и его мнение важно. Если родной человек обращается с просьбой, нужно постараться выполнить ее. В случаях, когда это невозможно, следует спокойно сказать об этом.

«Вторая фраза: „Не лезь со своей помощью“. Людям в возрасте важно понимать, что они нужны своим близким. Бабушки и дедушки стремятся помочь советом, подсказать, как следует поступить в той или иной ситуации. Часто можно услышать фразу: „Я жизнь прожил, мне виднее“. В этом случае тоже лучше пойти навстречу близкому человеку, показать, что вы приняли совет к сведению. Скажите: „Мама, я тебя понял, спасибо, мне очень важна твоя поддержка“», — посоветовала психолог.

По мнению Зеляник, следующая распространенная фраза: «Хватит меня дергать по пустякам». Бывает, что человек в возрасте звонит родным по несколько раз за день. Спрашивает, как у них дела, как они себя чувствуют, что ели на завтрак и так далее.

«Необходимо выстроить границы. Скажите, что вы любите своего близкого, но сейчас заняты. Например, объясните, что вы заняты работой, которую нужно выполнить до 12:00. И предложите созвониться чуть позже. Так вы даете понять, что родственник очень важен для вас», — отметила специалист.

Важность внимания

Психолог также порекомендовала в разговоре не сравнивать пожилых родных с другими. Например, если они не особо активны. Лучше понять, почему это так. Это могут быть проблемы со здоровьем, нежелание тратить деньги на те или иные мероприятия или другие интересы.

«Предложите пожилому человеку вместе принять участие в какой-либо активности. Сходите вдвоем в тот же театр или бассейн. Поделитесь друг с другом впечатлениями от мероприятия. Близкий будет чувствовать поддержку и понимать, что он вам действительно дорог», — уточнила Зеляник.

Она резюмировала, что прежде всего люди старшего поколения нуждаются во внимании. Нужно поддерживать связь с близкими, узнавать, как у них дела, устраивать совместные семейные вечера.