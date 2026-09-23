Психолог назвала шесть опасных игр подростков 10–14 лет

Психолог, преподаватель университета «Синергия» Анна Гусева рассказала об опасных играх подростков 10–14 лет. Ради признания сверстников они выполняют задания на саморазрушение и исчезают из дома на сутки, сообщает NEWS.ru .

Самыми опасными Гусева назвала «игры смерти»: взрослый или старший подросток дает ребенку цепочку заданий, постепенно усложняет их и требует скрывать происходящее от родителей. По словам психолога, в такие игры могут втянуться дети, которые переживают одиночество, травлю, развод родителей или переезд.

Другая опасная игра — «Исчезни на сутки». Подросток уходит из дома на 24 часа и не выходит на связь, чтобы проверить, заметят ли его отсутствие и начнут ли искать. Гусева также предупредила о чрезмерном погружении в компьютерные игры, когда ребенок забывает есть и пить и спит по три часа в сутки.

К числу опасных игр психолог отнесла ролевые сценарии с насилием, зацепинг и челленджи в соцсетях. Ролевые игры могут скрывать травлю, если роль жертвы постоянно достается одному ребенку. На рискованные задания подростки соглашаются ради просмотров и реакции сверстников: отказ может стоить им статуса в компании.

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