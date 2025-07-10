Психолог назвала самый простой способ отказать человеку

Предложить человеку самому справиться с задачей — один из способов мягко отказать и не испытывать при этом вины, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

«Самый простой способ отказать человеку — предложить ему самому найти решение проблемы. Предложение поддержки или совета, которые помогут собеседнику справиться без вашего участия, смягчат отказ», — сказала Игонина.

Она пояснила, что основная мысль этого способа звучит как: «Я не могу сейчас помочь тебе, но у меня есть информация, с которой ты справишься с задачей и без моего участия».

«Так человек не будет испытывать вину за отказ и, в то же время, окажет нужную поддержку. Отказывать в просьбах — это нормально. Так проявляется забота о себе и своем ментальном здоровье. Но порой нам очень не хочется обижать других людей», — отметила психолог.

Игонина уточнила, что, когда человек обращается к вам с просьбой, нужно показать, что прониклись ситуацией и понимаете важность его вопроса. Мягкий отказ можно мотивировать загруженностью, занятостью другим проектом, согласованными ранее планами.

«Чтобы при этом не чувствовать себя виноватым, добавьте, что, если что-то изменится, то вы обязательно дадите человеку об этом знать. А если добавить, как приятно и ценно, что он обратился за помощью именно к вам — это поможет человеку принять отказ без негативных последствий», — рассказала специалист.