Психолог назвала основные причины исчезновения детей

Психолог Корнилова: дети исчезают, так как могут потеряться или сбежать из семьи

Всего существует пять основных причин, по которым дети могут исчезнуть. В том числе дети могут потеряться или их могут увести незнакомые люди, сообщила РИАМО психолог семейного центра «Диалог» Татьяна Корнилова.

25 мая во многих странах установлен Международный день пропавших детей. История праздника началась из США: 25 мая 1979 года пропал американский школьник Эвиан Пейтс, его поиски не завершились успехом.

«Среди основных причин — дети могут просто потеряться, упустив из виду родителей или гуляя в незнакомом месте. Ребенок не знает основных правил безопасности, поэтому его могут увести незнакомые люди. Чаще всего дети убегают от тяжелой психологической обстановки дома. Бегство — защитная реакция, которая при определенных обстоятельствах может вылиться в неприятную историю», — рассказала Корнилова.

Она добавила, что иногда дети уходят из внешне благополучных семей. Как правило так ребята хотят привлечь внимание взрослых. Также дети могут сбежать из страха перед неизвестностью. Например, когда получат плохую оценку и боятся реакции родителей.

«Большое количество пропаж можно предотвратить постоянной заботой и теплыми отношениями. Родители должны интересоваться новостями, которые происходят в жизни ребенка, его переживаниями, находить вместе выход из ситуаций — иными словами, ребенок должен доверять вам», — подчеркнула психолог.