Психолог назвала один фактор, который может испортить любое общение россиян

Независимо от характера взаимодействия друг с другом, будь то дружеская беседа, романтическое свидание или деловая встреча, успех этого общения зависит от нескольких ключевых элементов. Одним из них является настроение. Психолог Алена Кухаренко в разговоре с РИАМО порекомендовала отказываться от любых встреч в плохом настроении, так как в этом состоянии все может пойти не так.

Ведущими факторами, по мнению специалиста, являются позитивный настрой и уверенность в своих коммуникативных способностях. Эксперт подчеркивает важность эмоционального состояния: человеку, находящемуся в комфортной, расслабленной обстановке, гораздо проще достичь желаемого результата в диалоге. При плохом психологическом состоянии Кухаренко рекомендует отложить встречу, если обстоятельства это позволяют. Такой подход помогает избежать типичных коммуникативных ошибок. В плохом настроении встреча может пройти не так, как планировалась, и привести к неприятностям.

Подготовка к встрече

Психолог подчеркивает важность предварительного определения цели той или иной коммуникации. При подготовке к деловой встрече для подписания контракта следует концентрироваться исключительно на этой задаче. Аналогично, планируя романтическое свидание, необходимо заранее представлять желаемое завершение вечера — ограничиться ли совместной трапезой или продолжить общение после нее.

Успешная коммуникация, по мнению специалиста, зависит от презентабельности внешности. Как гласит народная мудрость, первое впечатление формируется на основе визуального восприятия. Даже при дистанционном общении через видеоконференцию следует выглядеть аккуратно и соответствовать контексту встречи. При этом специалист рекомендует выбирать такую одежду, которая не вызывает дискомфорта.

По мнению Кухаренко, пунктуальность имеет разные правила в зависимости от контекста. Для деловых встреч рекомендуется появляться за 10 минут до начала, обеспечивая своевременное присутствие. В романтических ситуациях, напротив, небольшое опоздание в пределах 5-10 минут может создать интригующую атмосферу, вызывая у мужчины волнительное ожидание.

На что обращать внимание

Эксперт рекомендует обращать внимание на то, как размещаются собеседники во время деловой встречи. Для достижения положительного результата и максимального влияния следует размещать ключевого собеседника справа от себя.

«В любых переговорах важно всегда слушать собеседника внимательно. Если вы видите, что визави потерял нить разговора, отвлекся, то вернуть в нужное русло его можно вопросом: „А что ты думаешь по этому поводу?“ Либо можно взять паузу, замолчать и дождаться, когда оппонент поймет, что вы жаждете его внимания», — подчеркнула эксперт.

Опытные переговорщики мастерски используют тишину как инструмент влияния. Они не боятся пауз в разговоре в отличие от эмоционально неустойчивых личностей, которые, не выдерживая молчания, начинают заполнять его пустыми разговорами. Нужно помнить: качество беседы определяется не количеством произнесенных слов, а их значимостью. Настроение также имеет значение. Если оно плохое — результат может оказаться нежелательным, поэтому лучше перенести встречу на другое время.

По мнению эксперта, важно уметь прекращать непродуктивные разговоры, говоря «нет» или «стоп», когда беседа заходит в тупик. Это аналогично ситуации с неинтересным фильмом — разумнее покинуть кинотеатр, чем тратить драгоценное время.

Кухаренко также советует проявлять терпение, когда собеседник обдумывает ответ на вопрос. Не стоит торопить человека, лучше дать ему несколько минут на размышление. Если же полученный ответ не удовлетворяет, эффективнее изменить формулировку вопроса.