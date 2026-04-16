Психолог назвала обвинения причиной разрыва пар

Практикующий психолог Екатерина Жереновская провела во Владивостоке встречу, посвященную тому, как перестать обвинять партнера и научиться говорить о чувствах, сообщает vostokmedia.com .

20 марта в библиотеке «БУК» на Светланской, 55 состоялась встреча проекта «Психология отношений». Участниками стали мужчины и женщины от 25 до 55 лет. Часть гостей уже знакома по прошлым мероприятиям и регулярно посещает занятия.

Проект работает в библиотеке около года. Главный библиотекарь Екатерина Салюк отметила, что аудитория остается стабильной: осенью и зимой посетителей больше, весной приходят те, кто глубже интересуется темой.

«Современное поколение перестало воспринимать психологию как что-то стыдное. Для него это стало инструментом, чтобы понять себя и выстроить качественные связи», — сказала она.

Встречу провела практикующий психолог, психодраматерапевт с европейской сертификацией Екатерина Жереновская. В начале занятия она предложила участникам записать главное переживание в отношениях с родителями, друзьями или партнерами. По словам специалиста, именно обвинительная форма общения чаще всего разрушает диалог и мешает услышать друг друга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.