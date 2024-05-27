Психолог назвала игру для тренировки эмоционального интеллекта у подростков

Можно предложить подростку сыграть в игру «Что чувствует человек?», чтобы потренировать эмоциональный интеллект, сообщила РИАМО педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Савкова.

«Умение поставить себя на место другого позволяет лучше понять человека и начать ему сопереживать. Предложите подростку сыграть в игру: на автобусной остановке или в вагоне метро нужно выбрать незнакомца и пофантазировать — ответить на вопрос «Что он сейчас чувствует?», — сказала психолог.

Савкова порекомендовала взрослым делиться своими чувствами с подростками и объяснять, с чем они связаны.

«Например: «мне было радостно, когда мою идею поддержали», «мне было волнительно в день совещания», «мне было обидно за испорченную вещь». Спрашивайте, какое настроение было у ребенка, как оно менялось в течение дня», — отметила Савкова.

Психолог подчеркнула важность принятия всех эмоций подростка, как положительных, так и негативных.

«Постарайтесь принимать положительные эмоции подростка с такой же важностью, как и тяжелые переживания. Язык эмоций позволит ему лучше ориентироваться в себе и окружающих», — заключила Савкова.

Эксперт заключила, что регулярное обсуждение эмоций способствует развитию эмоционального интеллекта и помогает подросткам лучше понимать себя и других.